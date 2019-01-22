Göztepe'de son aday Agbenyenu

TRANSFERDE sol bek arayışlarını sürdüren Spor Toto Sü- per Lig ekibi Göztepe, Chelsea’den Rahman Baba, Anderlecht’ten Ivan Obradovic ve Ankaragücü’nden Tiago Pinto’nun yanı sıra Sporting Lizbon’dan Lumor Agbenyenu’yu da listesine ekledi. Defansın soluna mutlaka takviye yapmak isteyen yönetimin Ganalı futbolcuyu İzmir’e davet ettiği bildirildi. Hem Sporting Lizbon’la, hem de oyuncuyla temaslarını yoğunlaştıran Sarı-Kırmızılılar’ın 22 yaşındaki Agbenyenu’yu kiralamak istediği vurgulandı.

4’ÜNDEN BİRİ ALINIRSA SORUN BİTER

Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon’da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı. Sezonun ikinci yarısına Yeni Malatya deplasmanında aldığı 3-2’lik yenilgi ile başlayan Göztepe’nin hocası Kemal Özdeş, “Sol bekte sorunumuz var. Rahman, Pinto, Obradovic ve Agbenyenu’dan biri alınırsa problem kalmaz” diye konuştu.