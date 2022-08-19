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Spor

Göztepe'de tarihi imza atıldı

Göztepe Spor Kulübü, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in şirketi Sport Republic ile imzaların atıldığını duyurdu.

IHA19 Ağustos 2022 Cuma 15:57 - Güncelleme:
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İzmir'in köklü kulübü Göztepe, kulübün hisselerinin devri için bir süredir Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu Sport Republic şirketi ile görüşmeleri sürdürüyordu. Yaklaşık 4 aydır devam eden süreçte sona gelindi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Sport Republic şirketi ile imzaların atıldığın açıkladı. Bu devir işlemi aynı zamanda bir Türk kulübünün yabancı yatırımcılardan aldığı ilk yatırım oldu.

Öte yandan, bugün saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak lansmansla beraber kulübün yeni sahibi Rasmus Ankersen ve Mehmet Sepil, birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

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