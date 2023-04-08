Tuğbey Akgün: Göztepe'de tek hedef play-off

Spor Toto 1. Lig'de dün lider Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin genç oyuncularından Tuğbey Akgün, Ankara Keçiörengücü maçını da kazanıp play-off'a doğru emin adımlarla ilerlemek istediklerini bildirdi.

Tuğbey Akgün, kulübün mobil uygulamasında yer alan açıklamasında, güzel bir çıkış yakaladıklarını, dünkü Yılport Samsunspor karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlarının oluşturduğu çok güzel bir ortam olduğunu belirtti.

Bunu güzel bir futbolla birleştirdiklerini aktaran 19 yaşındaki futbolcu, "Bizim için çok iyi oldu. Aynı özveriyle Keçiörengücü maçına hazırlanıyoruz. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki Keçiörengücü maçını kazanıp daha motive şekilde play-off'a doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ligin 32. haftasında 11 Nisan Salı günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, diğerleri pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.