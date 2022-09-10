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Spor

Göztepe'de Turgay Altay ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedilerek yollar ayrıldı.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
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Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turgay Altay'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirilerek, "Kulübümüz, Turgay Altay'a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler." denildi.

Kulübün yeni teknik direktör için arayışlara başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır.

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