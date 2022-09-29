Göztepe'de yeni teknik heyet belli oldu

Teknik direktör Turgay Altay'la Boluspor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası 10 Eylül'de yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel, Onur Cinel, Mustafa Kaplan gibi birçok isimle pazarlık yapıp başı dönen sarı-kırmızılılar uzun arayışların ardından Şakir Özkayımoğlu ve Ekrem Dağ ikilisine takımı emanet etti. Özkayımoğlu'nun UEFA Pro Lisans belgesine sahip olması nedeniyle teknik direktör unvanını alacağı, teknik direktör olarak hafta içinde anlaşılan UEFA A Lisans belgeli Ekrem Dağ'ın ise yardımcı antrenör unvanıyla çalışacağı kaydedildi.

KOKOVIC DE HEYETTE

Göztepe'de sportif direktör Ivan Mance'nin ekibinden Radomir Kokovic de teknik heyette önemli unsur olması bekleniyor. Futbolculuk kariyerinde İzmirspor, Altay, Kocaelispor, Karabükspor, Adana Demirspor ve İskenderun Demir Çelik'te top koşturan Şakir Özkayımoğlu, yıllardır Göztepe'de antrenörlük görevini üstlendi. Özkayımoğlu, Göz-Göz'ün altyapısında yetiştirip bu sezon Afyonspor'a kiralık gönderdiği santrfor Ege'nin de babası. Avusturya'da başladığı futbolculuk döneminde Beşiktaş dahil birçok kulüpte forma giyen 41 yaşındaki Ekrem Dağ ise yeşil sahaların ardından son olarak Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptı.