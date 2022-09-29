İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5376
  • EURO
    18,0228
  • ALTIN
    982.217
  • BIST100
    3188.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de yeni teknik heyet belli oldu
Spor

Göztepe'de yeni teknik heyet belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de 3 haftalık bekleyiş sonrası yeni teknik ekip belli oldu.

DHA29 Eylül 2022 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Göztepe'de yeni teknik heyet belli oldu
ABONE OL

Teknik direktör Turgay Altay'la Boluspor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası 10 Eylül'de yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel, Onur Cinel, Mustafa Kaplan gibi birçok isimle pazarlık yapıp başı dönen sarı-kırmızılılar uzun arayışların ardından Şakir Özkayımoğlu ve Ekrem Dağ ikilisine takımı emanet etti. Özkayımoğlu'nun UEFA Pro Lisans belgesine sahip olması nedeniyle teknik direktör unvanını alacağı, teknik direktör olarak hafta içinde anlaşılan UEFA A Lisans belgeli Ekrem Dağ'ın ise yardımcı antrenör unvanıyla çalışacağı kaydedildi.

KOKOVIC DE HEYETTE

Göztepe'de sportif direktör Ivan Mance'nin ekibinden Radomir Kokovic de teknik heyette önemli unsur olması bekleniyor. Futbolculuk kariyerinde İzmirspor, Altay, Kocaelispor, Karabükspor, Adana Demirspor ve İskenderun Demir Çelik'te top koşturan Şakir Özkayımoğlu, yıllardır Göztepe'de antrenörlük görevini üstlendi. Özkayımoğlu, Göz-Göz'ün altyapısında yetiştirip bu sezon Afyonspor'a kiralık gönderdiği santrfor Ege'nin de babası. Avusturya'da başladığı futbolculuk döneminde Beşiktaş dahil birçok kulüpte forma giyen 41 yaşındaki Ekrem Dağ ise yeşil sahaların ardından son olarak Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptı.

  • Göztepe
  • Ekrem Dağ
  • Şakir Özkayımoğlu
  • Radomir Kokovic

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.