İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5178
  • EURO
    10,3407
  • ALTIN
    509.388
  • BIST100
    1440.78
Spor

Göztepe'den Badou Ndiaye hamlesi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Göztepe, Anderson Esiti'nin transferi zora girince Badou Ndiaye ile temasa geçti.

DHA16 Haziran 2021 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:08
ABONE OL

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, orta saha transferi için gaza bastı. Balıkesirspor'dan ayrılan Taşkın Çalış'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılıların Badou Ndiaye'yi gündeme aldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımında kiraladığı Anderson Esiti'nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Ndiaye ile temasa geçtiği vurgulandı. Göztepe'nin Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü ancak PAOK'un yüksek bir bonservis bedeli belirlediği açıklandı.

Göztepe'nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi. Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarını giyen 30 yaşındaki Senegalli 2020-2021 sezonun devre arasında Karagümrük'ten Suudi Arabistan takımı Al Ain'e transfer olmuştu. Ndiaye için Göztepe'nin yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü'nün de devrede olduğu öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.