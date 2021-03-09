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Spor

Göztepe'den Başkan Sepil'e doğum günü hediyesi

Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 39 puanla 9'uncu sıraya tırmanan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil takımı kutladı.

DHA09 Mart 2021 Salı 14:19 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 14:19
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Çok iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Başkan Sepil, "Potansiyeli olan bir takım olarak Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve ekibiyle çok iyi uyum yakaladık ve bununla birlikte başarılı sonuçlar almaya başladık. 5 maçta 13 puan alma başarısı gösterdik. Rakamlar iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Dün kazanılan maçın benim için ayrı bir önemi de vardı. Doğum günümde Göztepemizin kazanması bana en büyük hediye oldu. Bunun yanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Bu galibiyet tüm kadın taraftarlarımıza da armağan olsun" açıklamasını yaptı.

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