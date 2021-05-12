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Spor

Göztepe'den Beşiktaş maçıyla ilgili ''seyirci'' açıklaması

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, Beşiktaş maçında TFF'nin belirlediği limitte seyirci alacaklarını açıkladı.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:51
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligin son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la oynayacakları müsabakada bugüne kadar olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tanıdığı limitte seyirci alacaklarını bildirdi.

Sepil, yaptığı açıklamada, Göztepe Spor Kulübü olarak biz her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıktıklarını belirtti. Her maçta başarılı olmak için mücadele ettikleri vurgulayan Sepil, şunları kaydetti:

"Hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır. Göztepe olarak bu duruşumuzu daha önceki yıllarda hiç bozmadık, bundan sonra da hiç bozmayacağız. Diğer bir hassasiyetimiz de devletimizin koyduğu tüm pandemi kuralları. Biz ilk günden itibaren uyarak hiçbir maçımızda TFF'nin bize tanıdığı limitlerin üstünde seyirci almadık. Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm skorlardan tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık. Bu konuda farklı zaman ve statlarda farklı uygulamalar ile karşılaşsak bile bu son maçımızda da bu duruşumuzu değiştirmeyeceğiz."

Mehmet Sepil, karşılaşma gününe kadar herkesin bu olayla ilgili çeşitli spekülasyonlarda bulunacağını dikkati çekerek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her gün yeni bir gündem oluşturulmaya çalışılacak. Biz Göztepe camiası olarak, yönetim, teknik heyet, oyuncu ve taraftar olarak bu tür söylemlere kulaklarımızı tamamen tıkamış durumdayız. Sezonun son haftasında oynayacağımız maçımızın, ligin kaderine olacak etkisini göz önünde bulundurarak, maç organizasyonu içerisindeki tüm paydaş ve sorumluların aynı hassasiyette olmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz."

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