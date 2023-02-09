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Spor

Göztepe'den deprem bölgesine 6 tır dolusu yardım

Göztepe Spor Kulübü taraftarları, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine 6 tır malzeme daha yolladı.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Göztepe'den deprem bölgesine 6 tır dolusu yardım
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra bütün Türkiye gibi Göztepe Spor Kulübü taraftarları da seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, iki gün önce depremzedelere 5 otobüs yardım malzemesi yollamıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden vatandaşlar, dün gece saatlerinde 6 yardım tırını da hazır hale getirdi ve deprem bölgesine gitmesi için yola çıkardı.

Öte yandan bu tırlarda ağırlıklı olarak temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu öğrenildi.

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