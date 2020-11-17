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Spor

Göztepe'den depremzedelere bağış

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında futbolcuların giydiği formaların satışından elde edilecek geliri İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak.

IHA17 Kasım 2020 Salı 17:29 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 17:29
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Göztepe, ligde son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında futbolcuların giydiği imzalı formaları internet ortamında açık artırmayla satarak elde edilecek gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçen Göztepe, depremzedeler için bir kampanya başlattı. Ligde son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında futbolcuların giydiği imzalı formaları internet ortamında açık artırmayla satışa sunan Göztepe, elde edilecek gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.

Göztepe’den yapılan açıklamada, “Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.

Bir internet sitesinde açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 Euro fiyat teklifi verilebiliyor.

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