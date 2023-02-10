Göztepe'den depremzedelere yardım

Göztepe Spor Kulübü'nde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinden oluşan ekip, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrasında bölgelere nakdi ve ayni bağışta bulundu. Yapılan bağışlar ile 2 gıda tırı daha afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrasında tüm spor kulüpleri harekete geçti. İzmir takımlarından Göztepe de gıda tırlarını peş peşe afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nı deprem yardım merkezine dönüştüren İzmir ekibi, bu kez de teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelleriyle bir oldu. Bağış toplayan ekip, bu bağışla 2 gıda tırını daha afet bölgesine doğru yola çıkardı.

Göztepe, taraftarların da desteğiyle depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren Gürsel Aksel Stadı'nı deprem yardım merkezine çevirmiş, hazırladıkları gıda tırlarını yardıma muhtaç bölgelere göndermişti. Bunun yanı sıra, resmi ürün mağazası olan GÖZGÖZ mağazalarının deposundaki kışlık ürünler, ilgili kamu kurumlarının da desteğiyle deprem bölgesine ulaştırılmıştı.