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Spor

Göztepe'den Elia sürprizi!

Göztepe, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Eljero Elia'yı transfer etmek istiyor.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 13:04 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:04
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Transfer listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov'u bulunduran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü şampiyon Medipol Başakşehir'e çevirdi. Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istediği bildirildi. Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe'nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

Kanat oyuncusu Serdar Gürler'in de takımdan ayrılmasıyla o bölgeye mutlaka takviye yapacak Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut'un Elia'yı kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı.

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