İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8731
  • EURO
    7,4638
  • ALTIN
    384.955
  • BIST100
    101699
Spor

Göztepe'den iç transfer atağı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe iç transferde gaza basacak. Koronavirüs pandemisi yüzünden maçların ertelenmesiyle hazırlıklarını tesislerinde sürdüren sarı-kırmızılılar bu hafta sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturacak.

DHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:38
ABONE OL

Beto, Castro, Titi, Berkan, Atınç, Napoleoni, Atakan, Soner ve Serdar'ı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolculara gelen teklifler nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışacak, Oyuncularının aklının çelinmesini istemeyen Başkan Mehmet Sepil'in 10 gün içinde bu isimlerin birçoğu ile anlaşma sağlayacağı vurgulandı.

Özellikle yerli oyuncuların alacakları ücretlerde fedakarlık yapmayı kabul etmesi de Göztepe'nin elini güçlendirdi. Yabancı futbolcuların ise pandemi nedeniyle başka ülke ya da şehirlere gitmeye sıcak bakmadıkları öğrenilirken, yönetimin iskelet kadroyu büyük ölçüde koruyacağı bildirildi. Dış transferde de kısa süre içinde stratejisini belirleyecek Göztepe'nin genç futbolculara da yönelmesi bekleniyor.

İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.