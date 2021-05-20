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Spor

Göztepe'den PFDK kararına tepki

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Beşiktaş maçında stada usulsüz seyirci aldıkları için verilen cezayı eleştirdi.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 20:44 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:44
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Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadıkları Beşiktaş maçında stada usulsüz şekilde seyirci aldıkları için ceza aldıklarını hatırlattı.

Cezanın "trajikomik" olduğunu belirten Papatya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kayıtlarda açıkça görülmesine rağmen; usulsüz seyirci alımını gerçekleştiren kurum temsilcisi ile cezayı kesen kurumun aynı olması hayret verici ve düşündürücüdür. Bu durum yavuz hırsızın işbaşında olduğunun göstergesidir. Haklarımızı dayanakları ile sonuna kadar savunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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