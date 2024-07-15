Göztepe'den transfer mesajı: Çalışmalarımızı hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz

Süper Lig'de yeni sezona Slovenya kampında hazırlanan ve ilk özel maçında İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Charlton Athletic'e 3-1 yenilen Göztepe'de taraftarlar şu ana kadar iyi transferler yapılmamasına isyan etti. Futbolseverler Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketine veryansın ederken, CEO Kerem Ertan taraftarın çağrısına kayıtsız kalmadı.

Çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Ertan, "Bizlere geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşatan kadromuzu güçlendirmek, ait olduğumuz Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olmak, orta vadeli hedeflere ulaşmak için başkanımız ve teknik kadromuzun çalışmaları hassasiyet, titizlik ve hız ile yürütmekte olduğuna lütfen inanın ve güvenin" dedi.

STEPHEN ODEY YOLA ÇIKTI

Şu ana kadar sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter ve kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı renklerine bağlayan Göztepe, Nijeryalı forvet Stephen Odey için çalışmalarını hızlandırdı. Danimarka'nın Randers takımında top koşturan 26 yaşındaki forvete teklifin iletildiği, kulüplerin de prensipte anlaştığı kaydedildi. Randers takımında geçen sezon 34 resmi maça çıkan Odey 4 kez fileleri sarstı.