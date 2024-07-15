İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0381
  • EURO
    36,0998
  • ALTIN
    2562.81
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'den transfer mesajı: Çalışmalarımızı hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz
Spor

Göztepe'den transfer mesajı: Çalışmalarımızı hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Göztepe CEO'su Kerem Ertan transfer süreci hakkında konuştu.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
Göztepe'den transfer mesajı: Çalışmalarımızı hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz
ABONE OL

Süper Lig'de yeni sezona Slovenya kampında hazırlanan ve ilk özel maçında İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Charlton Athletic'e 3-1 yenilen Göztepe'de taraftarlar şu ana kadar iyi transferler yapılmamasına isyan etti. Futbolseverler Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketine veryansın ederken, CEO Kerem Ertan taraftarın çağrısına kayıtsız kalmadı.

Çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Ertan, "Bizlere geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşatan kadromuzu güçlendirmek, ait olduğumuz Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olmak, orta vadeli hedeflere ulaşmak için başkanımız ve teknik kadromuzun çalışmaları hassasiyet, titizlik ve hız ile yürütmekte olduğuna lütfen inanın ve güvenin" dedi.

STEPHEN ODEY YOLA ÇIKTI

Şu ana kadar sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter ve kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı renklerine bağlayan Göztepe, Nijeryalı forvet Stephen Odey için çalışmalarını hızlandırdı. Danimarka'nın Randers takımında top koşturan 26 yaşındaki forvete teklifin iletildiği, kulüplerin de prensipte anlaştığı kaydedildi. Randers takımında geçen sezon 34 resmi maça çıkan Odey 4 kez fileleri sarstı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.