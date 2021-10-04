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Spor

Göztepe'den VAR tepkisi: Soruyoruz!

Süper Lig'in 8. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona VAR'ın müdahale etmemesini eleştirdi.

4 Ekim 2021 Pazartesi 00:03 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 00:03
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Süper Lig'de GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünkü GZT Giresunspor müsabakasında Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki ikili mücadelenin görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok Ne fark eder!" ifadelerine yer verildi.

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