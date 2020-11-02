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Spor

Göztepeli idmanında duygu dolu anlar

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik ekibi ve futbolcuları İzmir'de depremde hayatlarını kaybedenleri andı.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 13:58
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Adnan Süvari Tesislerindeki antrenman sahasının kenarına asılan "Geçmiş olsun İzmir, başımız sağolsun" yazılı pankartta depremde hayatlarını kaybeden bir dönem Göztepe'de staj yapan Ali Çağın Kaygusuz ve sarı-kırmızılı taraftar Alp Cengiz'in fotoğrafları yer aldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet idman öncesinde pankartın önüne karanfil bıraktı.

Göztepe Kulübü Twitter hesabından da şu paylaşımda bulunuldu:

"Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık.' Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz."

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