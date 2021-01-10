Göztepeli taraftarlardan yönetime mesaj: 'Kaliteli transfer istiyoruz'

DHA 10 Ocak 2021 Pazar 14:13 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 14:13

Süper Lig'de evinde Fraport-Tav Antalyaspor'a da tek golle yenilen Göztepe'de işler karıştı. Son 6 lig maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek düşme hattına doğru gerileyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı. Antalyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında futbolcularıyla vedalaşan Palut'un maçın ardından Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği öğrenildi. Yapılan olağanüstü toplantıda Başkan Sepil, yöneticiler ve genç teknik adam helalleşti. İlhan Palut'un kötü sonuçların ardından istifasını Sepil'e sunduğu vurgulandı.

Başkan Mehmet Sepil'in geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "İlhan Palut Türk futbolu için çok değerli bir teknik adam. Kendisine güveniyoruz, hocamızla yollarımızı ayırmayacağız" açıklamasına rağmen 44 yaşındaki çalıştırıcının istifasını kabul ettiği açıklandı. Taraftarların da sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler yönelttiği İlhan Palut, kariyerindeki ilk Süper Lig deneyimini geçen sezon dümenine geçtiği Göztepe'de yaşadı. Atakaş Hatayspor'la alt liglerde büyük başarılar elde ettikten sonra geçen sezon ilk yarıda Göztepe'nin başına geçen Palut, ilk senesinde İzmir ekibi ile 28 resmi maça çıktı.

GEÇEN SENE BIRAKMIŞTI

Göztepe ile 2019-2020'de 24 lig maçına çıkan İlhan Palut, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Göz-Göz geçen sezon İlhan Palut yönetiminde Süper Lig'i 42 puanla 11'inci sırada tamamladı. İlhan Palut geçen sezon 30'uncu haftada Göztepe'nin deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetmesinin ardından görevini bırakmış ancak Başkan Mehmet Sepil, Palut'un istifasını kabul etmeyerek taraflar yollarına devam etmişti. Bu sezona da Göztepe'nin başında başlayan İlhan Palut ilk haftalarda başarılı bir görüntü ortaya koymasına rağmen ardından düşüşe engel olamadı. Göztepe, ligde 10'uncu hafta 4'üncü sıraya kadar yükseldi.

Ancak Göztepe'nin 12'nci hafta Çaykur Rizespor'la oynadığı maç dönüm noktası oldu. Rakibine dış sahada 3-2 yenilen Göztepe, bir daha toparlanamadı. Rize deplasmanının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci Lig ekibi Bursaspor'a elenen Göztepe, üst üste Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarını kazanamadı. Bu periyotta sadece Karagümrük'le berabere kalabilen Göztepe ateş hattına doğru ilerledi. Son oynanan Antalyaspor maçının kaybedilmesiyle de ilk radikal karar alında ve Palut'un macerası sona erdi.

TEPKİLİ TARAFTAR TRANSFER İSTİYOR

Taraftarlar ise kötü gidişatın faturasını transfer politikası nedeniyle yönetime kesti. Futbolseverler Antalyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya üzerinden kadronun yetersiz ve kalitesiz olduğundan, Başkan Mehmet Sepil'in genç ve tecrübesiz teknik direktör seçimlerinden dem vurdu. Göztepeliler, 'Kaliteli transfer istiyoruz' şeklinde kampanya başlatarak Mehmet Sepil'e seslendi. Mutlaka 4 ya da 5 takviye yapılması gerektiğini ifade eden futbolseverler aksi durumda takımın zor günler geçireceğini savundu. Yönetim ise ara transfer döneminde şu ana kadar sadece 1 futbolcuyu transfer etti. Göz-Göz, 1'inci Lig ekibi Ankaraspor'dan orta saha Beykan Şimşek'le sözleşme imzaladı.