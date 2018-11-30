Göztepe-Medipol Başakşehir maçında olay çıkaran 16 kişi hakkında işlem yapıldı
Spor Toto Süper Lig'de hafta başında oynanan Göztepe-Medipol Başakşehir maçı sırasında çıkan olaylarla ilgili 16 kişi hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Kasım Pazartesi günü Bornova Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında meydana gelen olaylarla ilgili teknik çalışmanın tamamlandığı belirtildi.
Müsabaka sırasında sahaya yabancı madde atan 10, hakaret oluşturan söz ve davranışta bulunan 5 ve alkollü olarak spor alanına girerek taşkınlık yapan 1 şahsın tespit edildiği ve yakalandığının bildirildiği açıklamada, toplam 16 kişiye 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı kaydedildi.
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