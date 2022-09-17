Göztepe'nin 11'ini Ivan Mance belirleyecek

Spor Toto 1. Lig'de 5 puana sahip Göztepe, yarın İzmir derbisinde galibiyeti bulunmayan 3 puanlı Altınordu'yu konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı süren stoper Atınç Nukan forma giyemeyecek. Konuk Altınordu'da ise kasığında ağrıları olan Ahmet İlhan ve adalesinde zorlanma bulunan Şeref'in durumları maç saatinde netleşecek. U19 Milli Takım kampında yer alan Sami ise kadroda yer almayacak.

Göztepe'de geçen hafta takımdan ayrılan teknik direktör Turgay Altay'ın yokluğunda takımı sahaya altyapı antrenörleri çıkaracak. Sportif direktör Ivan Mance ise Göztepe'nin on birini belirleyecek isim olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 277.5, 3'üncü kategori 136.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribün 38 TL olarak satışa sunuldu.