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Spor

Göztepe'nin 97. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Bu sezon Süper Lig'den düşen İzmir ekiplerinden Göztepe'nin 97. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı.

DHA14 Haziran 2022 Salı 22:56 - Güncelleme:
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İzmir ekiplerinden Göztepe, 97'nci kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar, saat 21.15'i gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer yaratan taraftarlar, meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu. Kutlamaların ardından bazı taraftarlar Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Türkiye-Litvanya karşılaşmasına geçerken bazıları da sahilde kutlamalara devam etti.

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