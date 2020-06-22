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Spor

Göztepe'nin Avrupa umudu mucizelere kaldı

Süper Lig'de koronavirüs arası sonrası Trabzonspor'un ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da boyun eğen Göztepe, son 6 maçında 5'inci yenilgisini alarak kötü bir seriye imza attı.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:40
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Bu süreçte sadece erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e 3-0, Kasımpaşa'ya 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Yeni Malatyaspor'a da 2-1 kaybetti. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalan Göz-Göz, Avrupa kupalarına katılma umudunu da mucizelere bıraktı.

Göztepe söz konusu son 6 maçında yalnızca 4 gol atabildi. Atılan gollerin 2'si penaltıdan gelirken, takımın ofansif alanda etkisizliği gözlerden kaçmadı. Gidişatın farkında olduklarını belirten teknik direktör İlhan Palut, "Bu kötü duruma son vermek için gerekenleri yapacağız" dedi. Palut'un kalan maçlarda performansı hayal kırıklığı yaratan oyuncuları kızağa çekeceği ve daha çok forma için mücadele edecek genç isimleri sahaya süreceği ifade edildi. Yönetimin ise futbolculara ciddi uyarılarda bulacağı vurgulandı. Göztepe bu hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'la oynayacak.

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