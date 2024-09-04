Göztepe'nin bileği evinde bükülmüyor

Trendyol Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, iç sahadaki performansıyla da dikkat çekti. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezondan bu yana Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde Kocaelispor'a yenilmişti. Körfez ekibiyle 4 Kasım 2023'te karşı karşıya gelen Göztepe, 302 gündür Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmıyor.

9 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI



Son olarak iç sahada Kocaelispor'a kaybeden Göztepe, bu süreçten sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İzmir ekibi bu maçların 9'unda da kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, bu maçlarda sadece kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri de 30 kez havalandırmayı başardı.

Geçen sene 1. Lig'de Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK'dan kalesinde 1'er kez gol gören Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'den 2, Alanyaspor'dan da 1 gol yedi.