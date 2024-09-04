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Spor

Göztepe'nin bileği evinde bükülmüyor

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak sahasında tam 9 ay 27 gündür yenilgi yüzü görmüyor.

IHA4 Eylül 2024 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Göztepe'nin bileği evinde bükülmüyor
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Trendyol Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, iç sahadaki performansıyla da dikkat çekti. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezondan bu yana Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde Kocaelispor'a yenilmişti. Körfez ekibiyle 4 Kasım 2023'te karşı karşıya gelen Göztepe, 302 gündür Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmıyor.

9 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Son olarak iç sahada Kocaelispor'a kaybeden Göztepe, bu süreçten sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İzmir ekibi bu maçların 9'unda da kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, bu maçlarda sadece kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri de 30 kez havalandırmayı başardı.

Geçen sene 1. Lig'de Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK'dan kalesinde 1'er kez gol gören Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'den 2, Alanyaspor'dan da 1 gol yedi.

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