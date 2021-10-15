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Spor

Göztepe'nin defans hattı değişiyor

Süper Lig'de kötü gidişe milli ara sonrası pazar günü çıkacağı Kasımpaşa deplasmanında son vermek isteyen Göztepe'de stoper sıkıntısı yaşanıyor.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 11:55 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 11:55
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Mihojevic'in sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giyemeden devreyi kapattığı Göztepe'de oynanan 8 maçın 7'sinde 90 dakikada sahada kalan takımın bankoların Arslanagic cezalı. Sakatlığı bulunan yeni transferlerden Wilker Angel'i hafta boyunca maça yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda Venezuelalı stoperin oynamasının çok zor olduğu belirtildi.

Stoper hattında elinde yalnız yerli oyuncular kalan Göztepe, Kahraman'ın yanında ilk 2 maçta oynadıktan sonra 6 haftadır 1 dakika bile süre alamayan Atınç'ı sahaya sürecek. Teknik Direktör Nestor El Maestro, Altınordu'yla oynanan hazırlık maçında defansta Kahraman-Atınç ikilisini ilk kez yan yana denedi. Göztepe'de haftalardır değişmeyen beklerin de değişmesi, defansın sağında Kerim'in yerine 4 haftadır oynamayıp milli arada iyileşen Murat Paluli'nin, solunda ise ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkmasına rağmen yaptığı hatalarla eleştirilen Berkan'ın yerine Burekovic'in oynaması gündemde.

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