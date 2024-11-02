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Spor

Göztepe'nin deplasman kayıpları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Göztepe, bu sezon deplasmanda öne geçtiği 3. maçta yine galibiyete uzanamadı.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Göztepe'nin deplasman kayıpları sürüyor
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Haftayı 15 puanla kapatan Göztepe, iç saha performansının aksine deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü. Dış sahada son 3 maçını kaybeden Göztepe, ilk 2 deplasmanından birer puanla ayrıldı.

Ligde topladığı 15 puanın 13'ünü kendi evinde alan Göztepe, dış sahada sadece 2 puan toplayabildi.

DEPLASMANDA 3. KEZ ÖNE GEÇTİĞİ MÜSABAKAYI KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahadaki Corendon Alanyaspor ve Samsunspor maçlarının ardından Gaziantep FK karşısında da üstünlüğünü koruyamadı.

Corendon Alanyaspor müsabakasında öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 3-1 üstünlük kurduğu Samsunspor deplasmanında ise rakibine 4-3 yenildi.

Göztepe, Gaziantep FK karşısında da 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de son golünü 4 Şubat 2021'de Yeni Malatyaspor formasıyla Göztepe'ye atan Ahmed Ildız, dün attığı gole rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

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