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Spor

Göztepe'nin en çok hava topu kazanan oyuncusu Heliton

Süper Lig'de devre arasına 28 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Heliton adeta kule görevi gördü.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Göztepe'nin en çok hava topu kazanan oyuncusu Heliton
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Bu sezon Türkiye Kupası dahil tüm maçlarda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, en çok hava topu kazanan oyuncu oldu. Toplamda 77 kez hava topunu kazanan oyuncu rakip tanımadı. Heliton'un ardından Galatasaraylı Abdülkerim 63 kez hava topu kazanırken, Konyasporlu Adil bu alanda 57 kez başarılı oldu. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Heliton, ligdeki 16 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.

Toplam 1440 dakika süre alan Heliton, 1 kez da ağları sarstı. Geçen sezonun devre arasında teknik direktör Stanimir Stoilov'un isteği doğrultusunda CSKA 1948 Sofia takımından gelen tecrübeli futbolcu, geride kalan 1 yılda defansın sigortası oldu. Hücumda da etkili bir görüntü sergileyen Göztepe, Süper Lig'in ilk 17 haftasında en fazla isabetli şut çeken 3'üncü takımı oldu. Lider Galatasaray 126, ikinci Fenerbahçe ise 103 isabetli şut çekti. Toplam 31 gol atan Göztepe kalesinde ise 21 gol gördü.

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