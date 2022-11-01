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Spor

Göztepe'nin fikstürü zorlu

Spor Toto 1. Lig'de üst üste Yeni Malatyaspor ve Altaş Denizlispor maçlarını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Göztepe, kasım ayı içinde ligde 4 zorlu maça çıkacak.

DHA1 Kasım 2022 Salı 12:14 - Güncelleme:
Göztepe'nin fikstürü zorlu
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Alınan galibiyetlerle moralin üst seviyeye çıktığı sarı-kırmızılılar ilk olarak 6 Kasım Pazar günü Play-Off hattında yer alan Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Göztepe, zorlu deplasmanın ardından zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

Göztepe diğer hafta ise yine şampiyonluğu hedefleyen Eyüpspor'la İstanbul'da kozlarını paylaşıp, İzmir derbisinde Altay'la sahasında oynayacak. Kasım ayı boyunca 4 zorlu müsabakada galibiyet arayacak Göztepe, bu maçları kayıpsız geçtiği takdirde Süper Lig potasına girecek. Göztepe, 10 Kasım Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası sınavı verecek. Sarı-kırmızılılar, kupadaki İzmir derbisinde Bucaspor 1928'le tur müsabakasına çıkacak.

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