Göztepe'nin gollerinin yarısı yeni transferlerden

Göztepe'nin, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında attığı 10 golün 5'i yeni transferlerden geldi.

Göztepe'nin, Trendyol Süper Lig'de başarılı performans devam ediyor. İzmir temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu süreçte hanesine 12 puan yazdıran sarı-kırmızılılar, ligde ikinci sıraya kadar yükseldi.

Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Göztepe, en değerli oyuncusu Romulo'yu rekor bir bonservis bedeliyle satarken, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Bu ayrılıkların ardından kadrosunu güçlendirmek adına 9 yeni transfer gerçekleştiren İzmir ekibi, yaptığı takviyelerle sezona güçlü başladı. Geride kalan haftalarda rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başaran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

10 GOLÜN 5'İ YENİ TRANSFERLERDEN

Göztepe'nin, attığı 10 golün yarısını yeni transferler kaydetti. Yaz döneminde takıma katılan Ibrahim Sabra, Janderson, Junior Olaitan, Efkan Bekiroğlu ve Rhaldney birer gol atarak skor katkısı sağladı.

Kalan golleri ise Anthony Dennis (2), Juan (1), Malcom Bokele (1) ve lig başladıktan sonra takımdan ayrılan Emersonn (1) kaydetti. Bu performansla birlikte Teknik Direktör Stanimir Stoilov, sezonun ilk 6 haftasında yeni transferlerinden önemli bir katkı almayı başardı.

YAPILAN 7 ASİSTİN 6'SI DA YENİ TRANSFERLERDEN

Göztepe'nin yeni transferleri, attıkları gollerin yanı sıra asistleriyle de takımın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar toplam 7 asist yaparken, bunların da 6'sında yeni transferlerin imzası var. Cherni ve Janderson ikişer, Arda Okan Kurtulan ile Rhaldney ise birer asistle katkı sundu. Kalan tek asist de Heliton'dan geldi.

Bu performansla birlikte Göztepe'nin yeni oyuncuları, yalnızca gol değil, asist istatistikleriyle de ön plana çıkarak takımın hücum hattında etkili oldu.