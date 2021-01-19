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Spor

Göztepe'nin hocası belli oldu

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

AA19 Ocak 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 10:56
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Papatya, gazetecilere, İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından Ünal Karaman'la görüştüklerini ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Ünal Karaman'ın bugünkü Gençlerbirliği maçını tribünden takip edebileceğini kaydeden Papatya, "Sözleşmeyle ilgili 1-2 detay kaldı, bunların halledilmesinin ardından imza atarız inşallah. Sözleşme süresini hiç konuşmadık diyebilirim ama en az 1,5 yıllık olur diye tahmin ediyorum." dedi.

Papatya, transfer çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'dan Fousseni Diabate ile sezon sonuna kadar anlaştık, onunla da öğleden sonra sözleşme imzalayacağız. Ünal hocamızın da istekleri doğrultusunda harcama limitleri dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapıp, ihtiyaç duyulan isimleri Göztepe'mize kazandırmaya çalışacağız. Guilherme, Çin'e gidiyor, vize işlemleri de bitti, yollarımızı ayırdık diyebiliriz. Mossoro ve Gassama bazı kulüplerle görüşmeye devam ediyor. Biz de kendilerine yardımcı olacağımızı söyledik."

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