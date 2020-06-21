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Spor

Göztepe'nin hocası İlhan Palut yenilgiyi böyle yorumladı

Süper Lig'de deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, üst üste aldıkları kötü sonuçlarla camialarını üzdüklerini, buna son vermek için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 10:04 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 10:04
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Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yeni Malatyaspor karşısında alacakları 3 puanla kendilerine gelmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru yapmamaları gereken bir hatadan dolayı mağlup duruma düştüklerini bildiren Palut, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda rakibimiz oyunu kendi yarı sahasında kabul etti, biz de riskler alarak rakip yarı sahada varlık gösterdik. Kilidi açmak için çok uğraştık ve bir penaltı golüyle bunu başardık. Ligdeki konumu itibarıyla rakibimizin tüm riskleri alacağı ve bizim kontrollü bir oyun sergilememiz gereken dakikalarda yine birinci goldeki hatamıza benzer bir anlık dalgınlık sonucu golü kalemizde gördük ve maalesef sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Üst üste alınan kötü sonuçlarla camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Bu kötü performansa son vermek için gerekli çalışmaları yapacağız."

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