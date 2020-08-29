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Spor

Göztepe'nin istediği Yunus Akgün için son karar Fatih Terim'in

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yakın dostu Fatih Terim'le görüştü ve Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü kiralama teklifinde bulundu. Yunus için Terim'in vereceği karar bekleniyor.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:37
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Süper Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. 

Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.

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