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Spor

Göztepe'nin istikrar abidesi Gassama

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sağ beki Lameni Gassama son 2 sezondur alternatifsiz kaldı.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 13:08 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 13:08
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Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Senegalli futbolcu ilk senesinde 30 resmi maça çıktı. Gassama'nın 2018-2019 sezonunda alternatifi ise kanat oyuncusu Tayfur oldu. Formayı kaptırmayan deneyimli futbolcu istikrarlı gidişini bu sezon da sürdürdü. Yaz döneminde Afrika Uluslar Kupası'nda başarıyla Senegal Milli Takım formasını terleten 30 yaşındaki sağ bek, mevkidaşı Murat Paluli'ye de formayı vermedi. Geride kalan 26 haftanın 23'ünde on birde sahaya çıkan Gassama, 2 asist yaptı. Hatayspor'dan gelen Murat ise genellikle yedek kulübesinde bekleyip 4 maçta görev alabildi.

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