Göztepe'nin kabus sezonu!

DHA 23 Mart 2022 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:21

Üst üste 7 maçını kaybederek kümede kalma umutlarını iyice tüketen sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana bir türlü taraftarının yüzünü güldüremedi. Yapılan transferlerin yetersiz olması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, ilk haftadan tepkisini ortaya koydu. İlk haftadaki Fraport Tav Antalyaspor maçından önce transferlerle ilgili sert açıklamalar yapan Ünal Karaman, 3'üncü haftada Göztepe ile yollarını ayırdı.

Takımın başına ise 4'üncü hafta başında genç Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro getirildi. Ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Maestro zaman zaman takımı iyi oynatsa da Göz-Göz'ü alt sıralardan kurtaramadı. Gürsel Aksel Stadı'nda her maç takıma büyük destek veren taraftarlar ise özellikle iç sahada alınan yenilgiler nedeniyle hem takıma hem de yönetime sık sık tepki gösterdi. Göztepe yönetimi devre arasında transfere yönelip Di Santo, Moubandje, Piric, Aytaç ve Tannane takviyelerini gerçekleştirse de beklentiler yerine gelmedi. İkinci yarının ilk 4 haftasından 12 puan toplayan sarı-kırmızılılar düşme potasından kurtulsa da ardından büyük çöküş yaşadı.

TOMAS İLAÇ OLAMADI

Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, 5 yıldır yer aldığı ligde taraftarının kümede kalma ümitlerini suya düşürdü. Göztepe'de Kasımpaşa yenilgisinin ardından Maestro ile yollar ayrılırken, dümene Stjepan Tomas getirildi. Teknik adamlık deneyimi çok fazla olmayan Hırvat çalıştırıcı, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaybetti. Özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ardından Göztepe kaosa sürüklendi.

SORUNLAR BİTMİYOR

Alanya randevusunun ardından kulübün çoğunluk hissesini elinde bulunduran Başkan Mehmet Sepil, yönetim kurulundaki görevlerinden ve başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Kulübe başkan olduğu 8 yıl içinde çağ atlattıktan sonra bu sezon birçok maça da gelmeyen Sepil'in kararının ardından kulübün hangi şirkete devredileceği merak konusu olurken, birçok kurumun adı İzmir temsilcisiyle anılmaya başladı. Ancak resmiyette hiçbir kurum ya da kişilerle görüşme olmadığı bildirildi. Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerin protestosuna maruz kalan kaleci İrfan Can ise 90 dakika bitiminde taraftarlarla gerginlik yaşadı. Son olarak da genç kaleci süresiz kadro dışı bırakıldı. 8 puan geride olup umutları pamuk ipliğine bağlı olan kurtuluş mücadelesindeki Göztepe'nin kalan 8 maçta nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu oldu.