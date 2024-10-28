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Spor

Göztepe'nin parlayan yıldızı Tijanic

Göztepe'nin Süper Lig'in 10. haftasında oynadığı Trabzonspor maçında son dakikalarda takımına galibiyeti getiren golü kaydeden David Tijanic performansıyla dikkat çekiyor.

28 Ekim 2024 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
Göztepe'nin parlayan yıldızı Tijanic
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Süper Lig'de 10 kişi mücadele ettiği maçta Trabzonspor'u evinde 2-1 yenen Göztepe'de David Tijanic bu sezon yıldızını parlattı.

Trabzonspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında ağları havalandırıp galibiyeti getiren Sloven oyuncu taraftarın gönlünde taht kurarken, takımın da en önemli kozlarından biri oldu. Göztepe'ye 2021-22 sezonunda rekor bonservisle transfer olan Tijanic bu seneye kadar bir türlü istikrarı yakalayamadı. Son 2 yıldır her sezon ortasında Suudi Arabistan'a kiralanan ve yaz döneminde tekrar Göztepe'ye gelen oyuncu bu kez takımda kalmayı başardı.

Geçen sezon da 1'inci Lig'de Göztepe formasıyla ilk devreyi geçiren ancak ikinci yarıda Suudi Arabistan'a gönderilen 27 yaşındaki Tijanic, sonunda kendine geldi. Bu sezon Süper Lig'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Tijanic 9 müsabakanın tamamında oynadı. Tecrübeli futbolcu 4 gole ise direkt katkı sağladı. Fenerbahçe, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında asist yapan Tijanic, Trabzonspor karşılaşmasında ise gol atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Teknik heyetin çok memnun olduğu Tijainc'in bu kez sezon sonuna kadar takımda tutulacağı ifade edildi.

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