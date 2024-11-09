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Spor

Göztepe'nin rakibi Konyaspor

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 15 puan toplayan Göztepe, 12. haftada evinde Konyaspor'u konuk edecek. 10 Kasım Pazar günü oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
Göztepe'nin rakibi Konyaspor
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Haftaya 15 puanla giren Göztepe, averajla 7. sırada yer alıyor. İç sahada mağlubiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gördükten sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 2 maç ceza verdiği Anthony Dennis'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

KONYASPOR'LA SÜPER LİG'DE 11. RANDEVU

TÜMOSAN Konyaspor'la Süper Lig'de 11. maçına çıkacak Göztepe geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 13 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'u konuk ettiği 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet gördü.

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