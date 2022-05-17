Göztepe'nin satışı için kritik hafta

Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık görevini bırakan Mehmet Sepil, kulübün devir işlemleri için çalışmalarını hızlandıracak. Geçen hafta yaptığı basın toplantısında 3 hafta içinde devir işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini belirten Sepil, Başkan Murat Yazıcı ve Başkan Vekili Talat Papatya ile toplantı gerçekleştirecek. Ardından kurmaylar kulübe talip olan Türk şirketleriyle görüşmelerini hızlandıracak. Kulübe 4 şirketin talip olduğunu açıklayan Sepil, yeni sezon için top başı yapılana kadar Göztepe'yi devretmeye çalışacak. Amatör branşları ise kulüp devredilse dahi kendi yönetmeye talip olan Sepil, hiçbir şekilde futbolun içine dahil olmayacak.

Yeni gelecek yönetim de bir an önce teknik kadro ve futbolcu yapılanması için yoğun bir mesai harcayacak. Göztepe yönetimi bu süreçte futbolcu satışlarını da sürdürecek. Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'yu bonservisiyle gönderen Göztepe'de kadro dışı kalan İrfan Can, Halil ve Atınç'ın da başka takımlara transferlerini gerçekleştirecek.