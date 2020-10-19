Göztepe'nin tesellisi İrfan Can oldu

Göztepe, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımda genç kaleci İrfan Can Eğribayat, yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşırken, Gabonlu futbolcu Poko ise kötü performansıyla dikkat çekti.
Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe’nin gollerini 26. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe’nin golleri ise 34. (penaltı) ve 63. dakikada Guilherme’den geldi.
Lige sahasında aldığı 5-1’lik Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, ardından deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1, iç sahada Gaziantep FK ile 2-2 ve deplasmanda Başakşehir’le golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk mağlubiyetini almış oldu. Göztepe, aynı zamanda bu maçla beraber galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı.
Göztepe’nin bu sezon Adanaspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, mağlubiyete engel olamasa da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç file bekçisi, maç boyunca yaptığı 5 kurtarışla hem takımının oyunda kalmasını sağladı hem de farkın büyümesini önledi. Göztepe’de sezon başında Trabzonspor’dan kiralanan Guilherme ise biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini kaydetti. Sarı-kırmızılılarda kötü performansıyla dikkat çeken isim ise Poko oldu. Takımının sezon öncesinde Afyon’da yaptığı kampa katılmayan Poko, sarı-lacivertliler karşısında pas hataları ve etkisiz performansıyla sahada 56 dakika kalabildi. Gabonlu futbolcu ayrıca 25. dakikada ceza sahası içinde topa elle dokunarak penaltıya sebebiyet verdi ve takımının 1-0 geriye düşmesine neden olmuştu.