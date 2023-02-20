İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,867
  • EURO
    20,1539
  • ALTIN
    1118.17
  • BIST100
    5134.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin transfer gündeminde Arda Kızıldağ ve Kerim Alıcı var
Spor

Göztepe'nin transfer gündeminde Arda Kızıldağ ve Kerim Alıcı var

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Arda Kızıldağ ve Kerim Alıcı ile ilgileniyor.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Göztepe'nin transfer gündeminde Arda Kızıldağ ve Kerim Alıcı var
ABONE OL

Transferde hız kesmeyen Göztepe, kadrosunu daha da güçlendirmek için arayışlara geçti. Ara transfer döneminin başında kadrosuna Loue, Toure, Ngalina ve Hikmet Çiftçi takviyesini yapan sarı-kırmızılılar, transferde bu kez de Türk oyunculara yöneldi.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'dan 25 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. İzmir temsilcisi, şartların uygun olması durumunda bu iki transferi de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.