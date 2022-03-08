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Spor

Göztepe'nin yeni hocası belli oluyor

Nestor El Maestro ile yollarını ayıran Göztepe'de, yeni teknik direktör arayışları başladı. Hoca adayları arasında listenin başında ise Stjepan Tomas var.

DHA8 Mart 2022 Salı 10:59 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:59
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Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5. mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayırılırken, görev için en kuvvetli aday ise Stjepan Tomas oldu.

Son 10 haftaya kurtuluş barajının 5 puan gerisinde düşme hattında giren sarı-kırmızılıların Stjepan Tomas'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hırvat teknik adamla temasların olumlu gittiği ve Tomas'ın bir aksilik olmazsa Göztepe'nin yeni çalıştırıcısı olacağı belirtildi. Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

Antalyaspor'u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor'un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Stjepan Tomas, 2020-2021'de ise Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Göztepe'nin ilk aday olarak belirlediği Tomas'la anlaşamaması durumunda Samet Aybaba ve Çağdaş Atan gibi isimleri listesinde tuttuğu kaydedildi.

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