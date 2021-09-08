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Spor

Göztepe'nin yeni hocası Nestor El Maestro

Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile anlaştığını açıkladı.

8 Eylül 2021 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:01
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Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Sarı-kırmızılılarda 7 yıllık Başkan Mehmet Sepil döneminin ilk yabancı teknik direktörü olan Maestro, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Taawon ekibini çalıştırdı. Maestro kariyerinde Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da da teknik adam olarak sahaya çıktı. Başkan Mehmet Sepil, geçen sezon da Ünal Karaman'la anlaşmadan önce Maestro'yu gündemine almıştı.

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