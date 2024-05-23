İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2244
  • EURO
    34,993
  • ALTIN
    2449.25
  • BIST100
    10849.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin yeni smaçörü Derin Ezgi Taşdemir
Spor

Göztepe'nin yeni smaçörü Derin Ezgi Taşdemir

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, smaçör pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki oyuncu Derin Ezgi Taşdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA23 Mayıs 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni smaçörü Derin Ezgi Taşdemir
ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe'de transfer çalışmaları başladı. İlk olarak Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu, Berra Eren ve Hande Naz Sunar'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak da smaçör pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki oyuncu Derin Ezgi Taşdemir'in transfer edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu oyuncu Derin Ezgi Taşdemir ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Derin Ezgi Taşdemir" ifadeleri kullandı.

Öte yandan Göztepe, geçtiğimiz sezonu istediği noktada bitiremeyince kadrosunda büyük bir değişikliğe giderek Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollarını ayırdı.

  • göztepe
  • Derin Ezgi Taşdemir
  • Sultanlar Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.