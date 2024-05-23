Göztepe'nin yeni smaçörü Derin Ezgi Taşdemir

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe'de transfer çalışmaları başladı. İlk olarak Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu, Berra Eren ve Hande Naz Sunar'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak da smaçör pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki oyuncu Derin Ezgi Taşdemir'in transfer edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu oyuncu Derin Ezgi Taşdemir ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Derin Ezgi Taşdemir" ifadeleri kullandı.

Öte yandan Göztepe, geçtiğimiz sezonu istediği noktada bitiremeyince kadrosunda büyük bir değişikliğe giderek Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollarını ayırdı.