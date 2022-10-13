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Spor

Göztepe'nin yeni teknik heyeti taraftarla buluşuyor

Spot Toto 1. Lig'de pazar günü evinde Tuzlaspor karşısında mutlak galibiyeti hedefleyen Göztepe'de önceki hafta göreve getirilen yeni teknik ekip ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak.

DHA13 Ekim 2022 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni teknik heyeti taraftarla buluşuyor
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Teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırdıktan sonra uzun süre arayışlarını sürdüren yönetim Futbol Metadolojisi Direktörü Radomir Kokovic, Başantrenör Ekrem Dağ ve Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu üçlüsünde karar kıldı. Teknik ekip, ilk maçta Pendikspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı.

Geçen haftayı bay geçen ve Tuzlaspor maçına yoğun bir şekilde hazırlanan Göz-Göz'de teknik heyet, Gürsel Aksel Stadı'nda tüm planları galibiyet üzerine kurdu. Oyuncularla tek tek ilgilenen iki çalıştırıcının taraftardan da destek bekledikleri bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. Biletler 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak satışa sunuldu.

  • Göztepe
  • Radomir Kokovic
  • Ekrem Dağ
  • Şakir Özkayımoğlu

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