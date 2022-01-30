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Spor

Göztepe'nin yeni transferi Franco Di Santo golle başladı

SporToto Süper Lig'de son 4 maçında 12 puan toplayıp düşme hattından uzaklaşan Göztepe'de yeni transferler görücüye çıktı.

DHA30 Ocak 2022 Pazar 12:36 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 12:36
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Liglere verilen arada Gürsel Aksel Stadı'nda 1'inci Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda yeni transferler kaleci Kenan Piric, golcü Franco Di Santo ve orta saha Oussama Tannane ilk kez formayı giydi.

Çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve aylarca sahalardan uzak kalan stoper Marko Mihojevic de formasına kavuştu. Göztepe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Arjantinli golcü Di Santo, ilk maçında ilk golünü de atmayı başardı. Maçın 81'inci dakikasında penaltı kazanan Göztepe'de atışı kullanan Di Santo topu filelerle buluşturdu. Göztepe'nin yine devre arasında renklerine bağladığı sol bek Francois Mobuandje de Altınordu müsabakasına ilk on birde başladı.

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