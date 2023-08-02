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Spor

Göztepe'nin yeni transferi Kubilay Kanatsızkuş: Beklentinin farkındayız

Göztepe'nin yeni transferi Kubilay Kanatsızkuş, İzmir ekibinin İtalya'da gerçekleştirdiği kampta kulübün mobil uygulaması üzerinden açıklamalarda bulundu.

IHA2 Ağustos 2023 Çarşamba 13:19 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni transferi Kubilay Kanatsızkuş: Beklentinin farkındayız
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Göztepe'nin yeni transferi Kubilay Kanatsızkuş, sarı-kırmızılıların İtalya'da gerçekleştirdiği kampta kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki golcü, "Kamp gayet güzel gidiyor. Çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni transferi Kubilay Kanatsızkuş, İtalya kampında kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin büyüklüğünü anlatmaya gerek olmadığını dile getiren Kanatsızkuş, "Tarihiyle e geçmişte başardıklarıyla çok büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Göztepe'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Göztepe'ye imza attıktan sonra taraftarlarımızdan çok güzel tepkiler aldım. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi karşıladı. Hemen ardından kampa geldik. Kamp gayet güzel gidiyor. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Her gün antrenmanlarımız oluyor. Hazırlık maçları oynuyoruz. İyi bir takım olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"BEKLENTİNİN FARKINDAYIZ"

Taraftarın beklentisinin farkında olduklarını vurgulayan Kanatsızkuş, "Biz de gece gündüz bu hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve Göztepe'mizi ait olduğu yere hep beraber çıkarmak istiyoruz" dedi.

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