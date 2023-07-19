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Spor

Göztepe'nin yeni transferi Mame Diouf takımla ilk antrenmanına çıktı

Göztepe'nin 35 yaşındaki yeni transferi Mame Diouf, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Göztepe'nin yeni transferi Mame Diouf takımla ilk antrenmanına çıktı
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Göztepe'nin Konyaspor'dan transfer ettiği 35 yaşındaki golcü Mame Diouf, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Göztepe'nin Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Mame Diouf da takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanda yer alan futbolcuların neşeli ve mutlu tavırları dikkat çekerken oynanılan oyunu kazanan takım da mutluluk pozu verdi. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar ikinci bölümde ise taktiksel oyun yaparak antrenmanı tamamladı.

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