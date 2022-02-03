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Spor

Göztepe'nin yeni transferlerine sağlık kontrolü

Göztepe'nin yeni transferleri Franco Di Santo, François Moubandje, Oussama Tannane ve Kenan Piric sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların sağlık durumlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

DHA3 Şubat 2022 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:23
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İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı 4 futbolcu Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Arjantinli golcü Franco Di Santo, İsviçreli sol bek François Moubandje, Faslı 10 numara Oussama Tannane ve Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric'in sağlık durumlarında bir soruna rastlanmadı. Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ve EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirilen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • Göztepe
  • Franco Di Santo
  • François Moubandje
  • Oussama Tannane
  • Kenan Piric

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