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Spor

Göztepe'ye 3 oyuncudan sevindirici haber

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Göztepe, ligin 36. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İzmir ekibinde sakatlıklarını atlatan Matsuki, Miroshi, Bokele ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Göztepe'ye 3 oyuncudan sevindirici haber
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Karadeniz ekibi ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberliğe imza atan ve 47 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini hatasız bir şekilde geçerek Avrupa kupalarına gitme iddiasını sürdürmek istiyor.

İki ekip arasındaki mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Çakır yönetecek.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Isaac Solet, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Djalma Silva ve Juan kadroda olmayacak. Sakatlıklarını atlatan Matsuki, Miroshi, Bokele ise Teknik Direktör Stoilov'un görev vermesi durumunda forma giyebileceği ifade edildi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Göztepe 3-0'lık skorla kazandı.

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