Göztepe'ye 36'lık Fransız orta saha geliyor

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan iki maçta Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenip, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, transferde harekete geçti. En az 2 takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur ile ilgilendiği öğrenildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Ajaccio'nun formasını giyen 36 yaşındaki deneyimli oyuncuya teklifin götürüldüğü, takımında genelde yedek bekleyen Coutadeur'un İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Kariyerine Le Mans'ta başlayan Coutadeur; Monaco, Lorient, San Jose Earthquakes, AEL Limassol ve Laval'da da top koşturdu. Tecrübeli orta saha, bu sezon Ajaccio'da 2 maçta forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan oyuncu, Lyon müsabakasında 2, Rennes maçında ise 1 dakika sahada kalabildi.