İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2022 Çarşamba / 27 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,137
  • EURO
    18,055
  • ALTIN
    1019.08
  • BIST100
    3105.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'ye 36'lık Fransız orta saha geliyor
Spor

Göztepe'ye 36'lık Fransız orta saha geliyor

En az 2 transfer daha yapması beklenen Göztepe'nin, Ajaccio'da forma giyen 36 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur ile ilgilendiği öğrenildi.

DHA24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan iki maçta Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenip, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, transferde harekete geçti. En az 2 takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur ile ilgilendiği öğrenildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Ajaccio'nun formasını giyen 36 yaşındaki deneyimli oyuncuya teklifin götürüldüğü, takımında genelde yedek bekleyen Coutadeur'un İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Kariyerine Le Mans'ta başlayan Coutadeur; Monaco, Lorient, San Jose Earthquakes, AEL Limassol ve Laval'da da top koşturdu. Tecrübeli orta saha, bu sezon Ajaccio'da 2 maçta forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan oyuncu, Lyon müsabakasında 2, Rennes maçında ise 1 dakika sahada kalabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.