Göztepe'ye 4 gol atan Batuhan Kör'ün hedefi Avrupa

DHA 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:43

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Bursaspor, İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, takımına 4 golle turu getiren Batuhan Kör performansıyla yıldızlaştı. Mücadele sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Bugün (dün) 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim" dedi.

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Batuhan, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.

Batuhan son olarak, hedefinde milli takım forması giymek olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.