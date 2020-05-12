Göztepe'ye Hatayspor'dan iki transfer

DHA 12 Mayıs 2020 Salı 13:42 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:42

Gelecek sezon bütçeyi çok fazla sarsmadan takviye yapmayı planlayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, eski takımı Hatayspor'dan örgencileri Selim Ilgaz ve Hüseyin Caner Bağ'ı sarı-kırmızılılara kazandırmak için harekete geçti. Palut'un iki oyuncunun transferi edilmesi için Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği bildirildi.

Kendi döneminde Hatayspor'da düzenli olarak oynattığı Selim ve Caner'den çok iyi verim alan İlhan Palut'un yine 1. Lig ve 2. Lig'den birçok oyuncuyu listesine aldığı vurgulandı. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki Caner, Yeşilılgaz takımında futbola başlayıp Zeytinburnuspor, Sivasspor, Bağcılarspor, Yeni Malatyaspor, Nazilli Belediyespor ve Hatayspor'da oynadı.

Caner gibi orta sahada forma giyen 25 yaşındaki Selim ise Fransa’nın Sochaux ekibinde kariyerine başlangıç yaptı. Türkiye'de Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Selim, son 4 sezonu Hatayspor'da geçirdi.